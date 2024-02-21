Marmaris Belediye Başkanı Yaralanan Personeli Ziyaret Etti

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçen hafta meydana gelen kazada yaralanan ve İzmit'te tedavisi devam eden belediye personeli Yener Durmuş'un mesai arkadaşlarını ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçen hafta sobaya tiner dökmesi nedeniyle meydana gelen kazada vücudunda ağır yanıklar oluşan ve tedavisi İzmit'te devam eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Yener Durmuş'un çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Makine Araç Parkı'na giden Mehmet Oktay, Yener Durmuş'un sağlık durumu ile ilgili doktorlarından edindiği bilgileri aktardı.

"YENER İÇİN DUA EDELİM"

Ayrıca olay yerini inceleyerek kazaya tanık olan çalışanlardan bilgi aldı. Başkan Oktay, "Şu an elimizden tek gelen şey Yener için dua etmek. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup tekrardan aramıza dönecek. Bu olay maalesef ki bizlere iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu çok acı bir tecrübeyle bir kez daha gösterdi. En ufak bir dikkatsizliğimizde en başta kendimize ve mesai arkadaşımıza zarar gelebildiğini yaşamış bulunuyoruz. Bu konuda herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Tekrardan arkadaşımıza acil şifalar diliyor bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

"EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

31 Mart seçimlerinde aday olmadığını hatırlatan Başkan Oktay, "Göreve geldiğimiz günden beri her zaman alın terinin, emeğin karşılığını vermeye çalıştık. İnsanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, sen ben demeden tamamen çözüm odaklı bir anlayışta kent yaşayanlarımıza hizmet vermeye gayret gösterdik. Her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Yaşanan onlarca felaketin üstesinden nasıl gelindiğini herkese gösterdik" dedi.