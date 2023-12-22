Marmaris Belediyesi 5 Yılda 500 Bin Ton Atık Topladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 yıl boyunca yaklaşık 500 bin ton atık topladı. Evsel atıkları bertaraf eden Belediye sıfır atık sistemini kurarak hem doğayı korudu hem geleceğe katkı sundu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hizmetten ödün vermeyen personelimize ve Marmaris'i temiz tutarak onlara destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 yıl boyunca en yoğun mesai harcayan birimlerden biri oldu. İlçede temizlik, çöp toplama ve dezenfekte gibi bir çok çalışma gerçekleştiren ekipler temiz bir Marmaris için yoğun mesai yaptı. 7-24 esasına göre çalışan temizlik işleri personeli sadece mahallelerde değil Belediye'nin sorumluluk alanında olmayan mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepelerinde temizlik ve çöp toplanmasının yanında pandemi süresince okullar, camiler ve talepte bulunan tüm resmi kurumların dezenfekte edilmesi, yıkanması konularında destek verdi. Ekipler 5 yıl boyunca yaklaşık 495 bin 85 ton atık topladı.

2019 yılında 57 bin ton, 2020 yılında 64 bin ton, 2021 yılında 66 bin 162 ton, 2022 yılında 86 bin 846 ton atık toplayan ekipler 2023'te de 93 bin 827 ton atık toplayarak bertaraf etti. Ayrıca 2022 yılında uygulamaya başlanan atık yağ toplama projesinde de 30 bin ton bitkisel atık yağ toplandı. 15 bin ton karışık ambalaj, 11 bin 800 ton cam atık, 75 bin 450 ton bahçe atığı, 2 ton atık pil toplandı. 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan yangın ve sel felaketlerinde de cansiperane çalışan ekipler Marmaris'i temiz tutmak için 7-24 mesai harcadı.

Marmaris Belediyesi sıfır atık konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. 2022 yılında Marmaris Belediyesi Belediye Başkanlığı adına Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınırken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir sağlıklı bir çevre ve kentsel yaşam sunabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için belediye araç parkı içerisinde Atık Getirme Merkezi kuruldu. Ayrıca ilçenin 3 noktasına da Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi. Mobil atık getirme merkezlerinde kağıt veya karton, cam, plastik, metal, elektrikli/elektronik atık, bitkisel atık yağ ve pil atıkları olmak üzere 7 tip atık toplanması için sistem kuruldu. Bu sayede 2022 ve 2023 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe desteği alındı.

İlçedeki tüm eczanelere son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanması için ilaç toplama kutuları dağıtan ekipler biriktiren ilaçların alınması, toplanması ve bertaraf edilmesi de sağlandı. Bölgedeki lastikçilerin ömrünü tamamlamış lastikleri araç parkına getirmesini ve buradan Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) yetkili firmalarınca alınmasını sağlayarak sürdürülebilir sağlıklı çevre ve kentsel yaşam ile ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalara devam edilirken; okullarda TAP ile birlikte atık pil toplama kampanyası düzenlendi. Farkındalık oluşturmak adına sık sık vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma düzenleyen belediye gönüllü vatandaşlarla birlikte sahillerde, orman alanlarında ve yanan bölgelerde temizlik gerçekleştirdi. Mavi Bayraklı plajlarda da çevre ve temizlik konusunda farkındalık çalışmaları yapıldı.

5 yıl boyunca temizlik konusunda büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tüm personele teşekkür ederek "Sadece caddeler, sokaklar değil kendi yetki alanımızın dışındaki karayolları etrafları, ormanlık alanlar, deniz kenarları, Milli Park sahaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk bölgesi gibi alanlarda sürekli olarak çöp topluyoruz. Burada bireylere önemli görevler düşüyor. Daha hassas, daha dikkatli olmak zorundayız. Her türlü zorluğa ve tehlikeye rağmen hizmetten ödün vermeyen personelimize ve Marmaris'i temiz tutarak onlara destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - MUĞLA