Marmaris Belediyesi Avrupa'dan gelen öğretmenleri ağırladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Avrupa'dan gelen öğretmenleri ağırladı

Marmaris Belediyesi Avrupa\'dan gelen öğretmenleri ağırladı

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Mavi & Yeşil Okullar Projesi kapsamında Avrupa'nın 7 ülkesinden gelen öğretmenleri ağırladı. Öğretmenler, parktaki deneyleri uyguladı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

01.03.2024 14:56  Güncelleme: 15:03
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Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Mavi & Yeşil Okullar Projesi kapsamında Avrupa'nın 7 ülkesinden gelen öğretmenleri ağırladı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı bu kez Avrupa'dan gelen öğretmenleri ağırladı. 'Mavi & Yeşil Okullar Projesi' kapsamında Marmaris'e gelen Estonya, İspanya, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 19 öğretmen Bilim Parkı'nı da ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan öğretmenler, parktaki deneyleri de uyguladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki yıldır yürütülmekte olan ve uluslararası destek de alan Mavi Yeşil Okullar isimli projenin amacı öğrencilerde doğayı korumanın insanın kendisini korumak olduğu bilincini yerleştirmek. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren proje yetkilileri, "Bu amaçla daha ilgi çekici, eğlenceli ve 21. yüzyıl becerilerini destekleyen dijital pedagojiye uygun dijital içeriklerin üretilmesi planlanmaktadır. Biz de öğretmenleri ağırlayarak bu hedefi uygulayacak olan kişilerle bir araya geldik. İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı da bu hedefe en uygun yerlerden birisi. Marmaris Belediyesi'ne bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bugüne kadar yüz binlerce çocuğu ağırladıklarını ifade eden belediye yetkilileri ise öğretmenleri de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Rehber eşliğinde Bilim Parkı'nı gezen yabancı konuklar tüm deneyleri de uygulama fırsatı buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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