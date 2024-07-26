Yerel

Marmaris Belediyesi dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Marmaris Belediyesi, vatandaşlardan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin gelen şikayetler üzerine bir açıklama yaptı. Belediye yetkilileri dolandırıcıların, kendilerini Marmaris Belediyesi başkan yardımcısı olarak tanıtarak vatandaşlardan para istediğini belirterek bu kişilere güvenilmemesi gerektiğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Değerli vatandaşlarımız, kendini Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak tanıtarak veya Marmaris Belediyesi ve yöneticilerinin adını kullanarak sizlerden para ve yardım isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Belediyemizin hiçbir yöneticisi bu şekilde, vatandaşlarımızdan para isteme yetkisine sahip değildir. Lütfen bu taleplerle size ulaşan telefon numarasını emniyet birimlerimizle paylaşın" denildi. - MUĞLA