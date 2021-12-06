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Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada - Son Dakika

Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada

06.12.2021 09:36
Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle geçtiğimiz yaz yanan tepelerden inen sular İçmeler ve çevre mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Yağmurun etkili olmaya başlamasıyla harekete geçen ekipler gece boyunca sorunlara müdahale etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekibiyle birlikte sahadaydı.

Marmaris'te dün gece etkili olan sağanak yağmur nedeniyle özellikle yangının yaşandığı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı. İçmeler, Turunç, Orhaniye, Turgut mahallelerinde yanan ormanlık alandan gelen yağmur suları nedeniyle bazı yollar kapanırken, bazı evlerin giriş katında su baskını meydana geldi.

İlçe merkezinde metrekareye 145 kilogram, çevre mahallelerde ise 155 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te belediye ekipleri ilk andan itibaren sorunlara müdahale etti. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan Sağlık Ocağı, PTT Şubesi ve 50 evi su bastı. Zabıta, temizlik, destek hizmetleri, fen işleri, park bahçeler ve Marmaris Arama Kurtarma Ekibi sabahın ilk saatlerine kadar sahadaydı.

İtfaiye, MUSKİ, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte gece boyunca sıkıntılı noktalara müdahale eden ekipler yanan tepelerden akan çamurlu su, kaya parçaları ve kesilen ağaçların tomruklarıyla kapanan yolları açmak için uğraştı. Derelere düşen ağaç tomruklarını toplayan ekipler su basan evlerde de tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. MAKE ekipleri de İçmeler'de bir araçta mahsur kalanları kurtardı. 150 kişilik belediye ekibi kepçeler, greyderler, kamyonlarla sabaha kadar çalıştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekibiyle birlikte İçmeler ve sıkıntı yaşanan diğer bölgelerde incelemelerde bulundu. İzmir'deki turizm fuarından döner dönmez İçmeler'e gelen Oktay'a başkan yardımcıları ve müdürler de eşlik etti. Yapılan çalışmaları denetleyen ve vatandaşlarla görüşen Oktay, yağmur dinene kadar sahadaydı.

Gün ağarmasıyla birlikte temizlik ekipleri iş makineleri ile temizlik çalışması yaptı. Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan yangında yanan tepelerden gelen çamurlu suları cadde ve sokaklardan temizlemek için gün boyu çalıştı. İş makineleri dağlardan düşen kesilmiş tomrukları, dal parçaları ve kaya parçalarını temizleyerek karayolunu trafiğe açtı. Temizlik ekipleri ayrıca marinada, Uzunyalı'da ve şehir içinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada
Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada
Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada

Mehmet Oktay, Orhaniye, Marmaris, İçmeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi ekipleri tam kadro sahada - Son Dakika


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