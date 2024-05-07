Marmaris Belediyesi, Elektrikli Scooterlar İçin Yeni Düzenlemeler İstiyor

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, elektrikli scooterlarla ilgili denetimlerin arttığını belirtirken firmaların da hem trafik hem de parklanma konusunda yeni teknolojik düzenlemelerin yapması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde kullanımı oldukça yaygın hale gelen elektrikli scooterların hareket halinde veya park halindeyken trafiği aksatmaması için yeni bir uygulamanın hazırlığını yapan Marmaris Belediyesi, bu doğrultuda scooter firmalarıyla görüşerek yazılım geliştirmelerini istedi. Uygulama hayata geçerse scooterlar belirlenen park alanları dışına park edemeyecek ve yat limanı gibi yaya trafiğinin olduğu noktalarda kullanılamayacak. Konuyla ilgili firmaların proje geliştirdiklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, denetimlerin de arttığını kaydetti.

Düşündükleri uygulamanın hayata geçmesiyle scooterların oluşturduğu sorunların ortadan kalkacağını belirten Başkan Ünlü konuyla ilgili şunları söyledi: "Scooterlar şu anda esnek kurallarla idare edilen bir sistem. Biz bu araçların yaya trafiği olan yerlerde kullanılmamasıyla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Mesela aynı şekilde yat limanına motorların girmesiyle ilgili de kısıtlamalara başladık. Saat 11.00'a kadar işyerlerine ürün götürülmesiyle ilgili orada belli bir trafik var. Ama o saatten sonra konuyla ilgili denetimler yapıyoruz. Scooter firmalarıyla görüşmelerimiz oldu. Kullanımı kadar kullanım sonrası da çok düzensiz bu konunun. Çok keyfi yerlere bırakılıp bazen yaya trafiğini, bazen araç trafiğini aksattığını görüyoruz"

Firmalardan yeni bir yazılım hazırlamalarını istediklerini açıklayan Ünlü, "Biz kendilerinden bir yazılım geliştirmelerini istedik. Bu sisteme göre bu araçlar bizim belirlediğimiz park alanlarına park edebilecekler, bizim belirleyeceğimiz güzergahlarda çalışacaklar. Mesela Yat Limanına girdiğinde otomatikman hızını kesecek ve kendini kapatacak, orada çalışmayacak. veya park alanı olarak belirlenen bölgeler dışına bırakıldığında, açmak için kullandığı ödeme sistemi kapanmayacak ve yazmaya devam edecek. Yani bir cezai işlem gibi olacak. Bu tarz bir yazılımı geliştiriyorlar şu anda, bize dönüş yapacaklar. Bu sistemi oluşturduğumuz noktada daha düzenli bir scooter trafiği olacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA