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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olurken, patili dostlarımız için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. Bakımevinde yapılan iyileştirmeler ve çalışmalar sayesinde birçok canlıya yardım ediliyor.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'nden Sokak Hayvanlarına Destek
27.12.2023 - 11:19,
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, patili dostlar için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bakımevi onlara sahiplenmeyi bekledikleri dönemde onlara sıcak bir yuva olurken sokakta yaşayan canlıların da beslenmelerine destek oluyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve geldiği ilk aylarda yenilenen Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, patili dostlarımız için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. 5 yıl içinde yaklaşık 39 bin cana dokunan bakımevinde tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Son 5 yıl içinde 16 bin 416 kısırlaştırma, 20 bin 621 tedavi ve bin 258 sahiplendirme yapılan bakımevinin fiziki şartlarında birçok iyileştirme hayata geçirildi. İlk etapta köpeklerin 10 - 15'inin birlikte kalabileceği yeterli genişlikte yerler düzenlendi. Bahçe düzenlemesi hayata geçirildi, ziyaretçilerin rahatça gezmesi, bakımevinde bulunan bütün hayvanları görebilmesi için yürüyüş bantları yapıldı. Ayrıca yatacak yerler, otomatik tazelenen suluklar, birbirine rahatsızlık vermeden mama dağıtımı sağlanan yemlikler yapıldı. Hasta veya kısırlaştırma işlemi uygulanan hayvanların tedavisi için özel alanlar ve yasaklı ırkların bireysel olarak bakıldığı kulübeler oluşturuldu. Yaz aylarında köpeklerin sıcaktan etkilenmemelerinin sağlanması ve aynı zamanda güneş ışınından mahrum kalmamaları adına, güneşin yakıcı etkisini göstermeye başladığı dönemden kaybettiği döneme kadar jüt ile gölgelendirme yapıldı.

Bunun yanı sıra 2019 yılında 60 olan kedi besleme odak sayısı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 191'e çıkartıldı. Ayrıca sokak kedileri için de kedi evleri yapıldı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kolları sıvayan Belediye sokaktaki kedilerin beslenmesini, hep bir arada yaşamalarını, kötü hava şartları ve farklı tehditlere karşı saklanacak bir yerleri olmalarını sağlamak ve araç trafiğinden mümkün olduğunca uzak tutmak amacıyla 2023'te kedi evleri yapmaya başladı. Geçtiğimiz Mart ayında 13 kedi evi ile başlanan projede kedi evi sayısı vatandaşlar tarafından beğenilmesi ve olumlu geri dönüşler olması üzerine 22'ye ulaştı.

Belediye sokakta yaşayan canlar için ayrıca tüketebilecekleri yiyecek atıklarını kullanarak kedi-köpek gıda üretim tesisi kurdu. 22 Haziran'da açılan ve diğer ilçelerde uygulanan sistemlerden farklı olarak Türkiye'de ilk defa tek makine sistemiyle çalışan tesiste 5 aylık sürede yaklaşık 4 buçuk ton ürün üretildi. Bölgedeki otellerle işbirliği halinde yürütülen çalışmada bu işletmelerin soğuk hava depolarında biriktirilen yemek artıkları belediye ekipleri tarafından rutin olarak toplandı ve belediyenin veteriner hekimlerinin gözetiminde tüketime hazır hale getirildi. Belediyeye ait soğuk hava deposunda muhafaza edilen protein değeri yüksek, katkısız ürünler belediyeye ait Geçici Bakımevi, besleme odakları ve kedi evlerinde bulunan kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanıldı.

Amaçlarının, misafir ettikleri canların rahat, sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bizde bulundukları geçici sürede, hayvanlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ziyaret saatlerinde barınağa gelip, buradaki hayvanları görebilirler. Hayvanseverlerimizin içi rahat olsun. Onlar bize emanet. Ancak yine de Marmarislilere çağrım bu canlara evlerini açmaları ve onları sahiplenmeleri" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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