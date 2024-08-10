Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi 157 Hayvanı Sahiplendirdi

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Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi 2024 yılı içinde 157 hayvanı sahiplendirerek yeni yuvasına kavuşturdu.

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yoğun çalışmalarına devam ederken bir yandan da sahiplendirme işlemlerini yürütüyor. İnsanlara şartsız sevgi sunan hayvanların aşılama, çipleme işlemleri ve bakımlarını yaparak tekrar sahiplendirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Şu anda 369 patili dosta ev sahipliği yapan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar 157 hayvan sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Sadece ağustos ayının ilk 10 gününde 12 hayvan sahiplendirildi.

Yetkililer, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlara, yasadışı hayvan satışı yapılan yerlerdeki cins hayvanları değil Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenmesi çağrısında bulundu. Hayvan sahibi olmanın en güvenli yolunun geçici hayvan bakımevlerinden sahiplenmek olduğunun altını çizen görevliler, herkesi yuva arayan köpeklerle tanışmak ve sahiplendirme işlemleri için hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne davet etti. - MUĞLA