Marmaris Belediyesi Karadere\'deki Atıkları Denize Gitmeden Temizledi

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, yağmurla birlikte Karadere'de biriken atıkları denize gitmeden bertaraf etti.

Çevreye duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıklar yağışın da etkisiyle Karadere'nin denizle birleştiği noktada birikti. Kirliliğe anında müdahaleyi Marmaris Belediyesi ekipleri yaptı. Esasında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğunda olan dereye Marmaris Belediyesi temizlik işçisi indi ve temizleme filesiyle plastik, poşet, ağaç parçaları gibi atıkları tek tek topladı. Bu çalışma sayesinde atıkların denize gitmesi engellendi.

Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar Belediye'ye teşekkür ederek "Kendini bilmezlerin çöpünü etrafa atması tüm çevreyi kirletiyor. Belediye anında müdahale ederek atıkların denize karışmasını engelledi. Tüm emekçilere teşekkür ediyoruz" dediler. - MUĞLA