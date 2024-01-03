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Marmaris Belediyesi Marvelos Bisiklet Sistemi'ni 5 Yılda 116 Bin Kişi Kullandı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Marvelos Bisiklet Sistemi'ni 5 Yılda 116 Bin Kişi Kullandı

Marmaris Belediyesi'nin bisikletle ilgili projeleri sonucunda Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi 5 yılda 116 bin kişi tarafından kullanıldı. Belediye, bisiklet yolu ağını genişleterek bisikleti ulaşım aracı haline getirmeyi hedefliyor.

Marmaris Belediyesi Marvelos Bisiklet Sistemi\'ni 5 Yılda 116 Bin Kişi Kullandı
03.01.2024 - 16:17,
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Marmaris Belediyesi'nin, bisikletle ilgili hayata geçirdiği projeler meyvelerini veriyor. 'Sağlığa pedalla, hayatı yakala!' sloganıyla hizmet veren Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi'ni 5 yılda yaklaşık 116 bin kişi kullandı.

Marmaris Belediyesi, bisikleti spor ve hobi amacının ötesinde bir ulaşım aracı haline getirmek için 5 yıl boyunca önemli yatırımlarda bulundu. 5 yılda bisiklet yolu ağını 13 kilometreden 22.23 kilometreye çıkaran Marmaris Belediyesi, Haziran 2019'da hizmete giren Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi'ni de yaklaşık 116 bin kişiye ulaştırdı. Hem kent yaşayanlarının hem de tatil için gelen yurttaşların yoğun olarak kullandığı Marvelos'ta bisikletler 5 senede toplam 115 bin saat kiralandı. 36 bin 875 kişi de MARVELOS sistemine abone oldu.

Akıllı Bisiklet Sistemi Marvelos'a önemli yatırımlarda bulunan Belediye, ilçenin farklı noktalarında toplam 66 bisikletin yer aldığı 11 adet bisiklet kiralama istasyonu kurarken 5 farklı yerde de bisiklet bakım noktası açtı. Bisikletseverlerin cep telefonlarına indirilen uygulama üzerinden kiralama yapabildiği sistemin kapsama alanını daha genişletmek için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Göreve geldiğimizde 13 kilometre kent içi bisiklet yolu yapımı gerçekleştirilmişti. Üstyapı ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdiğimiz tüm büyük projelerde bisiklet yollarını da ekleyerek bisiklet yolu uzunluğunu 22.23 kilometrenin üzerine çıkardık. MARVELOS da en çok ilgi gören projelerden biri oldu. Bu ilgi tabi ki bizi mutlu ediyor. Bisiklet dostu bir yerel yönetim olarak bisiklete dair yatırımlarımız devam edecek" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Marvelos Bisiklet Sistemi'ni 5 Yılda 116 Bin Kişi Kullandı - Son Dakika
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