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Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle merkeze uzak mahallelerdeki temizlik çalışmalarını arttırdı. Ekipler, sahil temizliği ve atık toplama gibi detaylı çalışmalar yaparak tüm mahallelerde temizlik faaliyetlerine devam ediyor.

Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor
25.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:01
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Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle merkeze uzak mahallelerdeki temizlik çalışmalarını daha da arttırdı. Merkez mahallelerde rutin çalışmalarını sürdüren ekipler uzak mahallelerde de detaylı temizlik gerçekleştiriyor.

Geçen cumartesi günü Turgut Mahallesi'nde çalışan Temizlik İşleri personeli sahili temizledi. Sahil boyunca sandalyeden kırlente kadar etrafa atılan onlarca torba atık topladı. Ekipler, Pazar günü de Değirmenyanı'ndaydı. Boş araziler ve su kanallarına atılan atıkları temizleyen ekipler gün boyunca çalışma gerçekleştirdi. Köşe bucak temizlik yapan ekipler atılan moloz, büyük çöp, çalı gibi atıkları temizledi.

Çalışmaların tüm mahallelerde devam ettiğini söyleyen belediye yetkilileri, "Marmaris'in her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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