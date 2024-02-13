Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelere çocuk parkları kazandırmaya devam ediyor

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Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkeze uzak mahallelere çocuk parkları kazandırmaya devam ediyor.

Marmaris Belediyesi, Değirmenyanı, Orhaniye, Selimiye, Çetibeli ve Çamlı'da çocuk parkları yapmaya devam ediyor. Değirmenyanı merkez ve Külardı mevki, Orhaniye Keçibükü mevki, Selimiye sahil, Çetibeli meydan ve Çamlı spor alanında yapılan parklarda bir yandan zemin çalışmaları devam ederken altyapı ve çevre düzenlemesi bitirilen parklara da oyun grupları yerleştiriliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize çok sayıda çocuk parkı kazandırdı. Özellikle kırsal mahallelerimizde park yapmaya özen gösterdik. Okul bahçelerine oyun alanları yaptık. Görev süremiz sonuna kadar yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü çocuklar için yaptığımız her hizmet bize büyük mutluluk veriyor" dedi.