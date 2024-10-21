Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası

Marmaris Belediyesi\'nden Çocuk Koruma Politikası

Marmaris Belediyesi, hayata geçirdiği 'Çocuk Koruma Politikası' ile tüm hizmetlerinde çocuklara öncelik vereceğini açıkladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu politika ile çocukların korunması ve haklarının gözetilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

21.10.2024 10:02  Güncelleme: 10:03
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Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Koruma Politikası' ile artık tüm hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında öncelik çocukların olacak. Konuyla ilgili ilk bilgilendirme Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından belediye personeline yapıldı.

Marmaris Belediyesi, çocukları korumaya yönelik yeni bir uygulamanın ilk adımını attı. Belediye tarafından hazırlanan 'Çocuk Koruma Politikası' belediyenin tüm hizmetlerinde ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili ilk bilgilendirme de Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından belediye personeline yapıldı. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ünlü, son dönemde sıkça çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberlerinin alındığını, "Biz, Marmaris Belediyesi olarak söz veriyoruz. Bugünden itibaren bütün belediye hizmetlerinde ilk önceliğimiz çocuklar olacak. Yol, park, spor, temizlik, her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak. Bir yaklaşımda bulunarak çocukları ön plana alıyoruz. Onların fikirlerini, taleplerini, haklarını ve geleceğini dikkate alarak çalışacağız" dedi.

Çocuk Meclisi kurulacak

Sözleşmenin bütün belediye çalışanlarını kapsadığını söyleyen Ünlü; "Belediye çocuklara hizmet üreten bir yapı. Bizim de belediye olarak çocuklara yönelik birçok projemiz var. Biz burada kurum olarak çocukların istismar edilmesini ve ihmallere uğramasını önlemek için bir taahhütte bulunuyoruz. Hizmet üretirken evet insanı önceliyoruz ama artık çocuğu önceleyeceğiz. Kuracağımız çocuk meclisi ile çocukları belediyenin karar verme mekanizmalarına dahil edeceğiz. Sizlerin de bu sürece katkı vermesini, fikirlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Bir kez daha yineliyorum, belediye başkanı olarak ben ve tüm personelimiz çocuklarımızı koruyacak, kollayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Belediyenin resmi web sitesinde de yayınlanan uygulamaya göre bütün belediye personeli çocukların korunması ve kollanması konusunda daha duyarlı olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası - Son Dakika

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