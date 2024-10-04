Marmaris Belediyesi\'ne 28 Yeni Temizlik Aracı

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Marmaris Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılacak 28 yeni araç hizmete alındı.

'Daha temiz bir Marmaris' hedefiyle çalışan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosu 28 yeni araçla güçlendirildi. Temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla kiralama yoluyla araç filosuna eklenen araçlar Makine Araç Parkı'nda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı törenle teslim alındı. Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz'la birlikte araçları inceleyen Başkan Ünlü, yetkililerden araçların özellikleriyle ilgili de bilgi aldı. Sıkıştırmalı çöp kamyonu, damperli çöp taksi, yol süpürge aracı, mobil yıkama aracı, çalı moloz aracı, pikap, konteynır toplama ve yıkama aracı gibi çeşitli görevlerde kullanılacak 28 araç bundan böyle Marmaris'in 30 mahallesinde etkin bir hizmet için yollarda olacak.

Temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ihtiyaçlar doğrultusunda belediyeye yeni araçlar kazandırmayı hedeflediklerini belirterek "Temizlik konusunda çok titiz davranıyoruz. Bu noktada hizmetlerin aksamaması için eskiyen araçların yenilerini hizmete aldık. 28 yeni araçla tüm mahallelerimizde daha etkin hizmet vereceğiz. Marmaris'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MUĞLA