Marmaris Belediyesi ve Tercih Fuarcılık İş Birliğiyle Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri Düzenlenecek

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Marmaris Belediyesi ve Tercih Fuarcılık iş birliği ile Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri düzenlenecek. 13 Mart Çarşamba günü yapılacak etkinlikte ücretsiz atölyeler de yer alacak.

Marmaris Belediyesi, Tercih Fuarcılık iş birliğiyle Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri düzenleyecek. Armutalan Kültür Merkezi'nde 13 Mart Çarşamba günü yapılacak organizasyonun, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerini, akademisyenleri, eğitim ve kariyer danışmanlarını bir araya getirmesi planlanıyor.

Üniversite Tanıtım Günlerinde; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerine göre düzenlenen tanıtım atölyelerinde öğrencilerin soruları yanıtlanacak. Atölyeler, ayrı salonlarda eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve 15 dakika sunum, 15 dakika soru-cevap formatında olacak. Atölyeler gün içerisinde 30 dakikada bir dönüşümlü olarak tekrar edilecek.

Fuar süresince eğitim danışmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve tercih uzmanları tarafından çeşitli konferanslar düzenlenecek. Fuarda; YKS'ye Hazırlık, Etkili Sınav Çalışma ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Motivasyonu, İnovasyon, Girişimcilik ve Kariyer Planlama konuları ele alınacak.