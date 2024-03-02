Marmaris Deniz Dibi Temizliği İçin İlk Tekne Geldi

Marmaris deniz dibi temizliği için ilk tekne geldi
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"Marmaris denizi hepimizin ortak meselesi"
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki yıllarda çıkan büyük orman yangınlarının ardından, balçıklı suların denize akmasının ardından deniz dibinde ciddi bir kirlilik oluşmuş ve yetkililer bu konu ile ilgili çalışmalara başlamıştı. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan yazıcı çalışmaların hız vermesi için gerekli görüşmeleri yaparak deniz dibi temizliği için iki geminin Marmaris körfezinde görev yapacağını ve ilk geminin geldiğini belirtti.
Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde basın toplantısı ile Marmaris ve Fethiye'nin körfezlerini balçıktan temizleyecek olan iki gemi hakkında AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı bilgilendirme yaptı. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, "50 gün önce seçim çalışmaları için Marmaris Fethiye koylarını gezdikten sonra koyların ikisinin de denizlerinin balçıkla dolu olduğunu gördüm. Gerçekten hem Fethiye'de Hem Marmaris'te deniz ölmüş. Bunu Serkan Yazıcı kardeşim ile birlikte gezdik, yerinde gördük ve buraya acil müdahale edilmesi gerektiğine karar verdik. Bunun bizim kendi çabalarımız ile olmayacağını anladık ve bunun için Hükümete sayın Cumhurbaşkanımıza başvurduk. Marmaris ve Fethiye koyunun balçıkla kaplı olduğunu ve temizlenmemesi halinde bundan bir iki yıl sonra denize girilemeyeceği ve hatta teknelerin bile ilerleyemeyeceği bir durumda olacağını anlattık. Cumhurbaşkanımız da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli talimatları verdi. Marmaris ve Fethiye koylarındaki balçığın temizlenmesi ile ilgili araştırma yapmak üzere iki gemi görevlendirdi. Gemilerden biri dün sabah Marmaris Limanına yanaştı, ikinci gemi ise hava muhalefetinden dolayı Didim'de mahsur kaldı o da bir hafta içerisinde burada olacak ve Marmaris'teki daha önceden örnekleri alınan 17 noktada dip taraması gerçekleştirecek. Araştırmaları sonucunda denizin altının nasıl temizleneceğine karar verecek. Benim fikrimce temizleme çalışmaları sezonun başlaması ve Turizm tesislerinin olumsuz etkilenmemesi adına sezon sonunda devam edilmesi. Tabii ki bu araştırma yapacak iki gemiye bağlı" sözleriyle Marmaris'in denizine hızlı bir şekilde müdahale edileceğini ve seçimi kazansa da kaybetse de bu konunun takipçisi olacağını belirtti.
Ayaydın ayrıca gemilerin çalışma süreleri ile ilgili yapılacak olan araştırma neticelerinde bilirkişilerin karar vereceğini, yaklaşan yaz sezonu öncesi çalışmaların hız kazanacağını ve sezon da kimseyi rahatsız etmeden temizleme faaliyetlerinin sürebileceğini ifade etti.
"Marmaris körfezinin temizlenmesi hepimizin ortak sorunu"
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ise, "Biz bu sıkıntının daha evvelden olduğunu biliyorduk Marmaris'te. Ben hemen Aydın başkanımıza ilettim konuyu. Burada ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledim. Yangından sonra dağdan gelen çamur baya bir birikinti oluşturmuş durumda. Kendisi sağolsun beni kırmadı ve hemen olaya müdahale etti. Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Bir ay önce söz verdiği gibi gemiler buraya gelecek dedi, gemiler şuan buraya geldi. Bu Marmaris'e çok faydalı olacağını düşünüyorum. Buradaki çevreci kardeşlerimiz de bu konu ile ilgilenecekler ve bakacaklar en doğru şekilde Marmaris Körfezinin temizlenmesi hepimizin ortak arzusu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Marmaris Deniz Dibi Temizliği İçin İlk Tekne Geldi - Son Dakika
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