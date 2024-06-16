Marmaris'e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi - Son Dakika
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Marmaris'e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk durağı, Marmaris girişinde bulunan Seyir tepesi oldu. Bu tepeden Marmaris'in eşsiz manzarası tek bir bakışta görülebiliyor. Tatil için Marmaris'i tercih eden birçok kişi, burayı sevdikleri ve emekli olduklarında burada yaşamak istedikleri için tercih ediyor.

16.06.2024 16:28
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Marmaris'e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi

MUĞLA - Dünyanın ve Türkiye'nin incisi Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk durağı seyir tepesi oluyor. Marmaris'in eşsiz manzarasını tek bir bakışta görülmesini sağlayan Marmaris girişinde bulunan Marmaris seyir tepesi yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası haline geldi.

Ailesiyle birlikte Kurban Bayramı için İstanbul'dan Marmaris'e gelen Erdinç Kum Marmaris'i çok sevdiklerini emekli olduklarında buraya yerleşmek istediklerini belirterek "İstanbul'dan Marmaris'e kurban bayramı tatilimizi geçirmek için geldik. Yolculuk keyifliydi biraz trafik vardı. Özellikle Muğla'dan sonra biraz yoğundu ışıklarda baya trafik vardı ama keyifliydi. Marmaris'e ilk defa gelmiyoruz daha öncede birkaç kere gelmiştik. Birkaç ay yaşadık burada. Her Marmaris'e gelişimizde burada hatıra fotoğrafı çektiriyoruz" dedi.

Tatil için Marmaris'i tercih eden Melis Kum "Pandemide keşfettik burayı. Sonrasında da vazgeçemedik. Burası en sevdiğimiz yerlerden biri haline geldi. Emekliliğimizde Marmaris'e yerleşmeyi düşünüyoruz. İstanbul'da doğaya hasretiz. Bu nedenle Marmaris'te yaşlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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