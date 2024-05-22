Marmaris Kale Sokakları Temizlendi

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Marmaris fotoğraflarının doğal stüdyosu haline gelen Kale sokakları Marmaris Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Marmaris'in en önemli tarihi değerlerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kale Sokakları, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Sabah saat 06.00'da başlayan çalışma 4 personel tarafından yürütüldü. Ekiplere 2 de su tankeri destek verdi. Tepe Mahallesi'nde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kale'ye çıkan, nostaljik Kale Sokağı ve çevresinde yer alan merdivenli yaklaşık 10 sokak, tazyikli suyla dip köşe yıkanırken, evsel atıklar da toplandı. Yetkililer bölgedeki çalışmanın rutin aralıklarla yapılacağını belirtti. - MUĞLA