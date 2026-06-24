Kapalı Çarşı Esnafı Marmaris Belediyesi'ni Protesto Etti

(MUĞLA) - Marmaris Kapalı Çarşı esnafı, çarşının üstünün açılmasına ilişkin projenin ticareti olumsuz etkileyeceği iddiasıyla kepenk kapattı ve belediye binasına yürüdü.

Kapalı Çarşı'daki esnaf, çarşının üstünün açılmasına ilişkin projeyi protesto etti. Bu doğrultuda kepenk kapatan esnaf, Kaymakamlığa dilekçe verdi ve ardından belediye binasına yürümeye başladı.

Belediye önünde toplanan grup sloganlarla tepkilerini dile getirirken, "yönetim istifa" sloganları attı.

Polis ekipleri ise belediye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, protestocu kalabalığın belediye binasının yan tarafına geçmesini, yolu kapatmamasını istedi. Ancak protestocuların yolu kapatması üzerine polis gruba biber gazıyla kısa süreli müdahale etti.

Esnaf, düzenlemenin ticareti olumsuz etkilediğini savunarak projenin yeniden gözden geçirilmesini ve "Kapalı Çarşı" kimliğinin korunmasını istiyor.