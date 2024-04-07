Marmaris Su Sporları Kooperatifi İlçe Protokolü ile İftarda Buluştu

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Yaz mevsiminin ve yaz tatilinin en güzel aktivitelerinin yapıldığı ilçedeki su sporları merkezlerini tek çatıda buluşturan Marmaris Su Sporları Kooperatifi yönetim kurulu ilçe protokolü ile iftarda buluştu.

Su Sporları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tunç, "2024 yaz sezonu başlamış bulunmaktadır. Yaz sezonu öncesinde Marmaris Su Sporları Kooperatifi olarak bölgemizin mülkiye amiri, sayın komutanlarımız, belediye başkanımız ve diğer idari amirlerimizi bir iftar yemeğine davet ettik. Bu vesile ile Ramazan ayının sonlanmasıyla Ramazan bayramının tüm İslam alemine ve Türkiye vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 2024 yaz sezonu başladı ve su sporları faaliyetleri de şu an harekete geçmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin her tarafında turizm bölgesinde bu faaliyetlerimizi canlandırdık ve tüm halkımızı Marmaris'e bekliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" sözleri ile tüm hazırlıkların tamam olduğunu yerli ve yabancı misafirleri Marmaris'e beklediklerini ifade etti.

Marmaris Yat Limanında düzenlenen iftar davetine Marmaris Kaymakamı Nurulllah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Güney Ege Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akgün, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat çam, Güney Ege sahil Güvenlik komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, İlçe Liman Başkanı Eray Aykanat, Marmaris Su Sporları Kooperatif Başkanı Mehmet Yıldız ve su sporları yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. - MUĞLA