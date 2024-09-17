Marmaris\'te 101. Yıl İçin Zeybek Gösterisi Düzenlenecek

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Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına özel zeybek gösterisi düzenleyecek.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanacağı bu özel günde 101 kişiyle zeybek gösterisi de yapılacak. Fener alayının önünde gerçekleşecek zeybek gösterisine katılmak isteyenlerin Kültür Müdürlüğü'ne başvurması gerektiğini belirten Belediye yetkilileri, "Cumhuriyet Bayramımızı heyecanla kutlayacağız. 101'inci yıla ithafen 101 kişiyle yapacağımız zeybek gösterisi için başvurular başladı. Bizlere katılmak isteyen vatandaşlarımız Kültür Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Çalışmalar ise 20 Eylül Cuma günü başlayacak. Bayrama kadar devam edecek çalışmaların ardından fener alayında halkımızla birlikte 101. yıl coşkusunu yaşayacağız" açıklamasında bulundu. - MUĞLA