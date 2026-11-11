Marmaris\'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü\'nde Asparan\'a 5 bin fidan dikildi

(MARMARİS) - Marmaris'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla 5 bin fidan dikildi.

Marmaris'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen ağaçlandırma seferberliğinde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye'de orman yangınlarından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Marmaris'te etkinliğin adresi, geçmiş yıllarda yangından zarar gören Asparan mevkisi oldu.

Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Marmaris Orman İşletme Müdürü Şahin, Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl sekizinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, sloganlarının "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" olduğunu söyledi.

Şahin, dikilen fidanların yalnızca doğaya değil, dünyada barış ve umut bekleyen insanlara da sembolik bir mesaj taşımasını temenni ederek, "İnşallah burada diktiğimiz fidanlarla dünyadaki tüm mazlumlara ışık oluruz, nefes oluruz. Bundan sonraki yıllarda da dünya için bir şeyler yapmak amacıyla burada bir araya gelmeye devam ederiz" dedi.

Marmaris'in son dört yangın sezonunu büyük bir orman yangını yaşamadan geçirdiğini, bunda kentte yaşayanların duyarlılığının önemli rol oynadığını anlatan Şahin, "Yüzde 90'ı ormanlarla kaplı bir şehirde bu varlığı korumak ve artırmak için hep birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise Marmaris'in orman yangınları açısından yaşadığı zorlu geçmişe dikkati çekti. Kaya, Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sıfır atık çalışmalarının önemine değindi.