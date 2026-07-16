Marmaris\'te 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz şehitleri, dualarla ve binlerce vatandaşın katılımıyla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla en kritik noktalardan biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi çağrısı yaptığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen anma programları, gün boyu süren etkinliklerin ardından gece yarısına kadar devam etti. Binlerce vatandaşın katıldığı programlarda şehitler dualarla anılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Akşam saat 20.00'de Grand Yazıcı Turban Otel önünden başlayan Milli Birlik Korteji, araç konvoyunun ardından vatandaşların yoğun katılımıyla yürüyüşe dönüştü. Kortej, Atatürk Meydanı'na ulaşarak resmi programa katıldı.

Resmi tören Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki resmi anma programı saat 20.30'da Aksaz askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'te düzenlenen hain saldırıda şehit olan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ile Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Eker'in ağabeyi Reşit Güler de anma programında yer aldı. Programda konuşan şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, duygu dolu anlar yaşatarak, "Hainler amaçlarına ulaşamadılar. Allah bu millete bir daha böyle kara bir gece yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 15 Temmuz'un, Türk milletinin iradesini ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk milletinin tarih boyunca esareti kabul etmediğini, 15 Temmuz gecesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonların darbe girişimine geçit vermediğini söyledi. Marmaris'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yaşandığı en kritik noktalardan biri olduğunu hatırlatan Akbıyık, şehit polis memurları Nedip Cengiz Eker ile Mehmet Çetin başta olmak üzere 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 253 şehidin yazdığı destanın milletin ortak emaneti olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akbıyık, milli iradeye yönelik her türlü girişimin karşısında Türk milletinin sarsılmaz duruşunu bulacağını belirterek, "İrade Bizim, Zafer Bizimdir" anlayışıyla 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılacağını söyledi. Konuşmalarda, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu direnişin unutulmayacağı vurgulanırken, şehitlerin emanetine sahip çıkılacağı ve milli birlik ruhunun daima korunacağı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da canlı bağlantıyla meydandaki vatandaşlara izletildi.

Sela ile sona erdi

Program kapsamında günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunurken, sancak koşusu gerçekleştirildi. Ayhan İmanov'un seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü vatandaşlardan büyük alkış alırken, Mehter Takımı'nın gösterisi de ilgiyle takip edildi. Meydanda ayrıca 15 Temmuz'u anlatan video ve film gösterimleri yapıldı. Anma programı, sanatçı Ahmet Şafak'ın konseriyle devam etti. Gece saat 00.13'te Türkiye genelinde olduğu gibi Marmaris'teki tüm camilerden sela okunmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sona erdi. - MUĞLA