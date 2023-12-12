Marmaris\'te 2023 fidan toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeşillendirme çalışmaları kapsamında Yeşilbelde'de yanan ormanlık alana 2023 adet fidan daha dikildi.

Marmaris'te çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için başlatılan fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılında yangın meydana gelen Yeşilbelde bölgesinde 2023 adet fidan toprakla buluşturuldu. Ağaçlandırmaya hazır hale getirilen 45 dönümlük alanda Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği (MADOK), Marmaris Belediyesi ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen fidan dikim etkinliğine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitler anısına dikilen fidanlara öğrenciler ve protokol üyeleri elleriyle can suyu verdi.

Çocuklarla birlikte fidan diken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bu fidanlar öğrencilerimizle birlikte büyüyecek. Onların sayesinde hem şehitlerimizin isimleri sonsuza dek yaşatacak hem de yeşil Marmaris'imiz daha da yeşil olacak. Katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MUĞLA