Marmaris'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, Armutalan Kültür Merkezi'nde kutlandı. Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, bu yıl emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Kutlamaya Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin, İlçe Mili Eğitim Müdürü Serap Aksel, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı okundu. Genç ve emekli öğretmenler adına yapılan konuşmalarda, öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk ve mesleğin gerektirdiği özveri üzerinde duruldu. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de öğretmenlerin toplumun gelişimine yön verdiğini vurgulayarak meslektaşlarının gününü kutladı. Kaymakam Kaya, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Oratoryo ve müzik programının ardından fuaye alanında emekli öğretmenlerle birlikte pasta kesildi. Kaya, görevdeki ve emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak yetiştirdikleri nesiller için kendilerine teşekkür etti.