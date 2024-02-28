Marmaris\'te Atatürk Büstü Açıldı

Yerel

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çıldır Mahalle Muhtarlığı'nın bahçesinde yaptırılan Atatürk Büstü'nün açılışı törenle yapıldı.

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Çıldır Mahalle Muhtarlığı'nın bahçesinde yaptırılan Atatürk Büstü'nün açılışı mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Çıldır Mahalle Muhtarı Şeref Eren'in girişimleri ve belediyenin katkılarıyla yapılan büstün açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Muhtar Şeref Eren, büstün yapımına katkı sunan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Cumhuriyet sevdamızla sonsuza dek yüreğimizde yaşatacağımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle bir kez daha şükranla, sevgiyle ve özlemle anıyorum" dedi.

Kaymakam Nurullah Kaya da mahalle sakinlerini selamladı. Açılışın ardından mahalle sakinleri ile halk toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kaya ve Başkan Oktay yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. - MUĞLA