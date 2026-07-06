Marmaris'te Deniz Kirliliği Alarm Veriyor

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakir koylarıyla ünlü Bördübet mevkiinde çevre kirliliği alarm veriyor. Hafta sonu serinlemek için Akmusluk sahiline giden vatandaşlar, karşılarında masmavi deniz yerine plastik atıklarla kaplanmış bir kıyı buldu.

Marmaris'te deniz yüzeyinde biriken plastik şişeler, ambalaj parçaları ve çeşitli atıklar akıntının etkisiyle sahile kadar ulaşırken, ortaya çıkan görüntüler tepkilere yol açtı.

Bölgede özellikle yaz sezonunda yoğun olarak faaliyet gösteren mavi tur tekneleri ile günübirlik ziyaretçilerin geride bıraktığı değerlendirilen atıkların, zamanla deniz yüzeyinde birikerek ciddi bir çevre sorununa dönüştüğü belirtiliyor. Turkuaz rengi deniziyle tanınan Bördübet'te plastik atıkların oluşturduğu kirlilik, doğal güzelliğin yerini üzücü manzaralara bıraktı.

Uzmanlar, deniz yüzeyinde yüzen plastik atıkların yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını, aynı zamanda balıklar, deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları için de hayati risk taşıdığını vurguluyor. Deniz canlılarının plastik parçalarını besin sanarak yutması, yaralanmalara ve ölümlere kadar uzanan ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

Vatandaşlar ise denetimlerin artırılmasını, teknelerden kaynaklanan atıkların daha sık kontrol edilmesini ve koylarda düzenli temizlik çalışmaları yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin en özel doğal alanları arasında gösterilen Bördübet'te ortaya çıkan bu görüntüler, yalnızca bir çevre kirliliğini değil, gelecek nesillere bırakılması gereken doğal mirasın nasıl göz göre göre kirletildiğini de ortaya koyuyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, bugün plastik atıklarla mücadele eden bu eşsiz koylar, yarının geri dönüşü zor çevre felaketleriyle karşı karşıya kalabilir.