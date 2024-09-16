Marmaris'te Depreme Dayanıksız Okul Yıkıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Depreme Dayanıksız Okul Yıkıldı

Marmaris\'te Depreme Dayanıksız Okul Yıkıldı

Marmaris'te yıkımı başlayan Evren Paşa İlkokulu, 'yeşil okul' projesiyle yeniden inşa edilecek.

16.09.2024 16:34
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için 3 yıldır eğitim öğretime kapalı olan okulun yıkımına başlandı. Yerine yeşil okullar projesi dahilinde yeni bir isimle yeni bir okul yapılacak.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde yer alan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Evren Paşa İlkokulu'nun yıkım çalışmaları başladı. Yaklaşık iki yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okul, tahliyenin ardından yıkım sürecine girdi. Yaklaşık 500 öğrencisi bulunan ve hepsinin taşımalı eğitim ile başka okullarda eğitim gördüğü Evren Paşa İlkokulu'nun velileri de karara sevindiklerini bildirdi. 2025- 2026 öğretim yılına kadar tamamlanması planlanan okul ülke çapında örnek olacak okullardan biri olacağı belirtildi.

Yeni inşa edilecek ve ismi değişecek olan Evren Paşa İlkokulu, Dünya Bankası'nın desteği ile "yeşil okul" konsepti altında Türkiye'de kendi enerjisini üreten okullardan biri olacak. Okulda; ihtiyaç doğrultusunda 12, 16, 24 veya 32 sınıflı binalar, yeşil bina konsepti, VRF iklimlendirme sistemi, çatılarda güneş enerji santraline uygunluk, her kata ulaşımı kolaylaştıran asansörler, hissedilebilir kılavuz yüzeyler ve engelli rampaları, resim ve müzik atölyeleri, bilim laboratuvarı, internet erişimli kütüphane, beden eğitimi salonu, soyunma odaları, çok amaçlı salon, her öğrenci için ayrı dolaplar, ferah koridorlar ve sınıflar, voleybol, futbol ve basketbol sahaları ile dev satranç alanı bulunacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Depreme Dayanıksız Okul Yıkıldı - Son Dakika

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