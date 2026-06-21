Marmaris'te Ekili Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinin Asparan mevkisinde ekili alanda çıkan yangın havadan ve karadan yürütülen çalışmaların ardından söndürüldü.

Marmaris'in Asparan mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 arazöz ve 2 su tankeri ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale etti.

Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çalışma yürüttü. Alevler, 45 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Marmaris- Datça karayolunda ulaşım tek şeritten verildi.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.