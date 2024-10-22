Marmaris'te Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Marmaris'te Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Kuruldu

Marmaris\'te Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Kuruldu

Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği, iletişim ağı kurmak amacıyla lansman toplantısını yaptı.

22.10.2024 19:16
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Muğla (İha) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Galatasaraylı iş insanları tarafından kurulan Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin lansman toplantısı yapıldı. Dernek Başkanı İlyas Aktaş, derneğin Marmaris'te yasayan Galatasaraylı is insanları arasında iletişim ağını kurabilmek ve Galatasaray'ı bölgede temsil etmek amacı ile kurulduğunu belirtti.

Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği bir tanışma toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Başsavcı Fatmagül Yörük, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Emniyet müdürü Emre Alay yanı sıra, Fethiye Galatasaraylı İş insanları yönetim kurulu üyeleri ve Marmaris dernek üyeleri katılım sağladı. Çamlı Mahallesinde Galatasaray bayrakları ile donatılmış mekanda kurulan sahnede gerçekleşen toplantı, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'da gecede bir konuşma gerçekleştirerek, Galatasaray gibi büyük ve köklü bir takımın Marmaris'te yaşayan iş insanları tarafından temsil edilerek güzel bir güç birliğinin oluşmasından memnuniyetlerini dile getirdi.

'Marmaris için çok güzel proje hazırlıkları içindeyiz'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de konuşması ve hayırlı olsun mesajının yayınlandığı lansman toplantısında, Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Dernek Başkanı İlyaş Aktaş " Amacımız Marmaris'te yasayan Galatasaraylı iş insanları arasında iletişim ağını kurabilmek ve Galatasaray'ı Marmaris'te temsil edebilmek. Bizim derneğimiz taraftar grubundan ziyade iş insanlarının oluşturduğu bir topluluk. Bir çok taslak halinde olan projemiz var ve ilerleyen süreçte hem sosyal projeler hem de sportif faaliyetlerimiz gerçekleşecek " diyerek kurdukları derneğin taraftar grubu olmadığını, Marmaris ve çevresine katkı sunmak için çalışmalar ve projeler yapacaklarını aktardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Kuruldu - Son Dakika

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