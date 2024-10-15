Marmaris\'te Helikopterle Enerji Hatlarına Bakım

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde havada bir helikopterin yüksek gerilim hatlarına bakım yapması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Önce ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar helikopter su sıkılınca bakım yapıldığını anladıklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından hayata geçirilen 2019 yılından bu yana yüksek gerilimli enerji nakil hatlarında bu şekilde bakım ve temizlik çalışmalarının özel helikopter ile yapıldığı belirtilirken Marmaris'te ilk defa karşılaşılan görüntü cep telefonları ile görüntülendi. Bu sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'ndeki ve Marmaris, Datça karayolundaki yüksek gerilim ana hatlarının bulunduğu bölgede, helikopterlerin altına kurulan bir düzenek ile yapılan çalışmayla enerji nakil hatlarındaki toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu ile kirlenen ve iletim performansı azalan yalıtkan malzeme, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - MUĞLA