Marmaris\'te Heyelan: Karayolu Ulaşıma Kapandı

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Marmaris'te heyelan

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan heyelanda nedeniyle karayolunu ulaşıma kapadı.

Olay, Aktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen heyelan dolayısıyla dağdan kopan topraklar karayoluna yuvarlandı. Meydana gelen heyelan sırasında yolda kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, heyelanın ardından toprak parçaları yolu tamamen kapattı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler yönlendirilirken, toprak kaymasının devam ettiğini bölgede ekipler güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı.