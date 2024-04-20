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Marmaris'te hortum etkili oldu, ortalık savaş alanına döndü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hortuma neden oldu. Hortum, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde hasar oluşturdu.

Marmaris'te sabaha karşı etkili olan fırtına ve yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle oluşan hortum Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasında zarara sebep oldu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün Ankara'da gerçekleşen Belediye Başkanları Toplantısı'nda olması sebebiyle Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı ve belediye birim müdürleriyle birlikte zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Hasar tespit yapıldı

Zarar tespitinde bulunan Başkanvekili Hüseyin Süer, bir can kaybı olmamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Hortum Burunucu Macera Parkı'nda oyun gruplarına, piknik alanlarına zarar vermiş. Araç parkında asfalt depolanan alanın çatısını uçurarak Park Bahçeler Birimi'nin depolarının üzerine kadar getirmiş. Ekiplerimiz bir yandan hasar tespiti yaparken diğer yandan hasarları gidermek için çalışmalara başladılar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı ise hortum nedeniyle mezbahanın çatısında ve iç kısmında hasar meydana geldiğini ifade ederek, pazartesi itibariyle mezbahanın tekrar çalışmaya başlayacağını belirtti.

Öte yandan gece boyunca teyakkuzda olan belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı. Yağmurun durmasıyla çalışmalarını hızlandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları fırtına nedeniyle dökülen yaprak ve çiçekleri bertaraf etti, cadde ve sokakları temizledi.