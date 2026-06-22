Marmaris'te terk edilmiş araçlar ve hurdalar toplanacak - Son Dakika
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Marmaris'te terk edilmiş araçlar ve hurdalar toplanacak

Marmaris\'te terk edilmiş araçlar ve hurdalar toplanacak
22.06.2026 17:35  Güncelleme: 17:37
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Marmaris Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar ve atıl eşyaları kaldırmak için 30 Haziran'da Emniyet ile ortak çalışma başlatıyor.

Marmaris Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan ve ortak kullanım alanlarını işgal eden hurda araçlar ile atıl durumdaki eşya ve malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıyor. Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülecek uygulama 30 Haziran'da başlayacak.

Marmaris Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliğine neden olan ve kamusal alanları işgal eden atıl eşya, hurda malzeme ve terk edilmiş araçlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek uygulama, 30 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Çalışma kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve park gibi ortak kullanım alanlarında bırakılan hurda otomobil, motosiklet ve bisikletler ile kullanılmayan eşyalar ve hurda görünümlü malzemeler, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde toplanacak. Görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra güvenlik açısından da risk teşkil eden atıl durumdaki araç ve malzemelerin 30 Haziran Salı gününe kadar kaldırılması gerektiğini belirten belediye ekipleri, bu tarihten sonra kamuya açık alanlarda bırakılan sahipsiz veya terk edilmiş durumdaki materyallerin ekipler tarafından toplanarak alandan uzaklaştırılacağını bildirdi.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla yürütülecek çalışmada vatandaşların duyarlılık göstermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te terk edilmiş araçlar ve hurdalar toplanacak - Son Dakika

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