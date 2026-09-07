Marmaris'te Kıbrıs Gazisi ve Emekli Astsubay Yusuf Yavuzer son yolculuğuna uğurlandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve Emekli Denizaltı Astsubay Yusuf Yavuzer için Armutalan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam, Belediye Başkanı, gaziler ve sevenleri katıldı; aileye başsağlığı dilendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve Emekli Denizaltı Astsubay Yusuf Yavuzer, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Yusuf Yavuzer için Armutalan camiinde düzenlenen cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, gaziler, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Yavuzer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Kaymakam Nurullah Kaya ve ilçe protokolü, cenaze töreninde Yavuzer ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
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