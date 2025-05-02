Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Marmaris\'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2025 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, geçmiş orman yangınları değerlendirildi ve 2025 için alınacak önlemler ele alındı.

02.05.2025 15:27  Güncelleme: 15:29
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2025 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında toplandı.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü binasında yapılan toplantıya, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, önceki yıllarda yaşanan orman yangınları ve bu süreçte yapılan müdahale çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca, 2025 yılı için alınması planlanan önlemler, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Belediye yetkililerinden oluşan komisyon, yangın sezonu öncesi tüm hazırlıkların gözden geçirilmesi, yangına müdahale kapasitesinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Alınan kararların, muhtemel yangınlara karşı daha etkin ve hızlı müdahale imkanı sağlayacağı vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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