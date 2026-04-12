Marmaris\'te \'Otizm farkındalık \'turnuvası büyük ilgi gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otizm farkındalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Otizm Farkındalık Senior Tenis Turnuvası', yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Kadın ve erkek sporculardan oluşan karma takımların yer aldığı turnuvada toplam 16 takım mücadele etti.

Marmaris Yat limanı tenis kortlarında gerçekleşen karşılaşmalar 2 set üzerinden oynanırken, eşitlik durumunda 10'lu tie-break sistemi uygulandı. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Final maçlarının ardından Karışık Çiftler kategorisinde şampiyonluk ipini Aylin Engör ve Anıl Canbıçakoğlu göğüsledi.

Final organizasyonuna Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal ve ana sponsor Mehmet Acar katıldı. Kaymakam Kaya, turnuva boyunca müsabakaları yerinde takip ederek sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Turnuva, sadece sportif rekabetle değil farkındalık etkinlikleriyle de anlam kazanırken, Belediye Başkanı Acar Ünlü de otizmli tenis sporcuları Çınar Hakkı Kahraman ve Mehmetcan ile özel bir gösteri maçı yaparak etkinliğe renk kattı.

Turnuva sonunda dereceye giren 1., 2., 3. ve 4.'üncü takımlara plaketleri Kaymakam Nurullah Kaya tarafından takdim edildi. Kaya, otizmli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA