Marmaris'te Sağlık Çalışanı Eksikliği Alarm Veriyor

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Yaz aylarında nüfusu yüz binleri aşan Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağlık hizmetleri, doktor ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle alarm veriyor. Sağlık çalışanları, yüksek kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle ilçeye yeni personel gelmek istemediğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı'ndan Marmaris'in teşvik kapsamına alınarak sözleşmeli personel istihdamı modelinin uygulanmasını talep etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris, yaz aylarında yerleşik nüfusunun katbekat üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla sağlık hizmetleri yönünden büyük bir yük taşıyor. Ancak ilçede görev yapan sağlık çalışanları bu rakamlar karşısında yetersiz kalıyor.

İlçede son yıllarda hızla yükselen konut kiraları ve yaşam maliyetleri, yeni atanacak doktor ve sağlık çalışanlarının ilçeyi tercih etmesini zorlaştırıyor. Sağlık çalışanları, göreve başlayan birçok personelin kısa süre sonra tayin talebinde bulunduğunu aktardı.

Personel eksikliği nedeniyle mevcut doktorların ve sağlık çalışanlarının ağır iş yükü altında görev yaptığını belirten çalışanlar, poliklinik yoğunluğu, nöbetler ve artan hasta sayısının çalışma şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

Özellikle yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turiste de sağlık hizmeti sunan Marmaris Devlet Hastanesi'nde mevcut personel büyük bir özveriyle görev yapıyor.

Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından Marmaris'in teşvik kapsamına alınarak çözüm üretilmesini talep etti. Bu kapsamda Marmaris'te sözleşmeli sağlık personeli istihdamının uygulanmasını isteyen çalışanlar, bu model sayesinde Marmaris'in doktor ve sağlık personeli açısından daha cazip hale gelebileceğini ifade ediyor.

Çalışanlara göre söz konusu model, belirli süre ilçede görev yapılmasını öngörmesi nedeniyle personel sirkülasyonunu azaltabilecek ve hastanedeki kadro istikrarına katkı sağlayabilecek.

MEVCUT PERSONEL SAYISI BU YÜKÜ KARŞILAYAMIYOR

Sağlık çalışanları, Marmaris'in yalnızca ilçe nüfusuna değil, yaz aylarında binlerce turiste de hizmet verdiğine dikkat çekerek, mevcut personel sayısının bu yükü karşılamakta zorlandığına işaret ediyor.

Marmaris'te sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından personel sayısının artırılması, yaşam maliyetlerini dengeleyecek teşviklerin hayata geçirilmesi ve Marmaris'e özel istihdam politikalarının geliştirilmesi istendi.

Turizm gelirleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Marmaris'te sağlık çalışanları hem vatandaşların hem de tatilcilerin kaliteli sağlık hizmetine erişebilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın bölgeye yönelik yeni teşvik modellerini değerlendirmesini bekliyor.