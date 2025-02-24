Marmaris'te Satranç Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika
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Marmaris'te Satranç Turnuvası Düzenleniyor

Marmaris\'te Satranç Turnuvası Düzenleniyor

Marmaris Belediyesi, 22-23 Mart tarihlerinde ilkokul ve ortaokul kategorilerinde takımlar halinde yapılacak bir satranç turnuvası düzenliyor. Başvurular başladı, katılım ücretsiz.

24.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:41
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Marmaris Belediyesi 22- 23 Mart tarihleri arasında satranç turnuvası düzenliyor. Takımlar halinde yapılacak turnuvaya başvurular başladı.

Marmaris Belediyesi, ilçedeki satranç eğitim merkezi işbirliğiyle satranç turnuvası düzenliyor. İlkokul ve ortaokul kategorilerinde takımlar halinde yapılacak turnuvanın başvuruları başladı. 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak turnuvanın finali ve ödül töreni ise 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışmada her takım dört sporcudan oluşup, sporcular okulu adına yarışabileceği gibi kulüp adına ya da kendi takımlarını kurarak da yarışmaya katılabilecek. Ücretsiz katılımın olacağı turnuvaya www.mugla.tsf.org.tr adresinden online kayıt yapılabilecek. Katılmak isteyenler satranç eğitim merkezinin 0537 766 32 64 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecek.

"Belediye olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek" diyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Satranç gibi tamamen akla ve bilime dayalı bir sporun yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bu nedenle bu turnuvayı düzenledik. Bu spora gönül veren öğrencilerimizi heyecan dolu bir mücadele için turnuvaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Satranç Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika

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