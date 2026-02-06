Muğla'da Dereden Aracıyla Geçerken Sele Kapılan Sürücünün Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Muğla'da Dereden Aracıyla Geçerken Sele Kapılan Sürücünün Cansız Bedeni Bulundu

06.02.2026 11:08  Güncelleme: 12:11
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselen dereden geçmeye çalışan bir sürücü sele kapıldı. Yaklaşık üç saat süren arama çalışmaları sonrası 56 yaşındaki Zekeriya Şahin'in cansız bedeni bulundu.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla geçmeye çalışan Zekeriya Şahin sele kapıldı. Yaklaşık üç süren arama çalışmalarının ardından Şahin'in cansız bedeni, aracının yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Şahin sele kapıldı. Sürücünün gözden kaybolması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dere yatağında suyla dolu aracı buldu. Sürücüye ulaşılamaması üzerine sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedeni, aracının yaklaşık 500 metre aşağısında yağmur suyu aktarma borusunun altında bulundu.

Belediyede temizlik işleri personeli olduğu öğrenilen Şahin'in cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:16
