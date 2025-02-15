Marmaris'te Sevgililer Günü'ne Özel Fotoğraf Panosu Kuruldu - Son Dakika
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Marmaris'te Sevgililer Günü'ne Özel Fotoğraf Panosu Kuruldu

Marmaris\'te Sevgililer Günü\'ne Özel Fotoğraf Panosu Kuruldu

Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir fotoğraf panosu kurarak çiftlere güzel anılar biriktirme fırsatı sundu. Başkan Acar Ünlü, bu etkinlikle sevgi ve dayanışmanın önemini vurguladı.

15.02.2025 10:33  Güncelleme: 10:35
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Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurduğu panoda Marmarisliler Sevgililer Günü'nü ölümsüzleştirdi.

Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşların hatıralarını ölümsüzleştirebileceği özel bir fotoğraf panosu hazırladı. Kalp şeklindeki pano önünde fotoğraf çektiren çiftler, bu anlamlı günü unutulmaz kıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de alanı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. "Sevgi, kent yaşamının da temel değerlerinden biridir" diyen Başkan Ünlü, "14 Şubat'ta çiftlerimizin güzel anlarına eşlik etmek ve onlara hoş bir hatıra bırakmak istedik. Marmaris, doğası ve atmosferiyle zaten başlı başına bir romantizm şehri. Biz de bu özel günde sevgiyi ve dayanışmayı hatırlatan küçük bir dokunuş yapmak istedik. Tüm vatandaşlarımıza sevgi ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Ünlü, kent yaşamına renk katan etkinlikler düzenlemeye ve vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Sevgililer Günü'ne Özel Fotoğraf Panosu Kuruldu - Son Dakika

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