Marmaris\'te şiddetli sağanak yağış etkili oldu

Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor

Bölgesel kalkınma projeleri kapsamında üreten şehirlerin oluşturulması, insanların sosyal yaşamının geliştirilmesi ve şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla çok sayıda proje desteklenecek. Bakanlık bütçesinden ve yerel paydaşlar tarafından kalkınma ajanslarına aktarılan kaynaklarla yürütülen mali ve yenilikçi destek programları, güdümlü projeler ve bölge planlarında belirlenen öncelikler hayata geçirilecek. Üreten şehirler programıyla Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ'ın uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması hedefleniyor.