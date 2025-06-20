Marmaris\'te Trafik Denetimleri Sürüyor

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde; 13 safari aracı, 116 motosiklet ve 36 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 98 motosiklet sürücüsüne toplam 109 bin 578 TL para cezası uygulandı. Ayrıca haciz ve yakalama kaydı bulunan 4 safari aracı ile hatalı park nedeniyle 4 üç tekerlekli motosiklet otoparka çekildi. Trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi. - MUĞLA