Marmaris\'te \'düzenli istişare dönemi\' başladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla her hafta gerçekleştirilecek istişare toplantılarının ilkinde turizm sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla düzenli istişare toplantıları başlattı. Her hafta farklı dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek olan Ünlü, ilk toplantıda turizm sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin sorunlarını ortak akılla değerlendirmek ve çözüm önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla düzenli istişare toplantıları başlattı. Her hafta farklı dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek olan Başkan Ünlü, ilk toplantısını turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdi.

Toplantıya GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Caner Torunoğulları, Muğla Bireysel Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Adem Çatalkaya, Marmaris Turizm Derneği Başkanı Levent Esin ve Marmaris Skal Derneği adına Ahmet Çolak, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Meclis Üyesi Müjgan Gürgan katıldı. Toplantıda Marmaris turizminin mevcut durumu, sektörün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve ilçenin geleceğine yönelik projeler ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Acar Ünlü, istişare kültürünü güçlendirmek istediklerini belirterek, "Bu toplantıları farklı derneklerimiz ve meslek gruplarımızla sürdüreceğiz. Amacımız Marmaris'i konuşmak, belediye olarak yaptığımız çalışmaları paylaşmak ve kentimizi sizlerin gözünden de değerlendirmek. Marmaris'in bugününü ve yarınını birlikte ele alıyor, ortak akılla neler yapabileceğimizi konuşuyoruz" diye konuştu.

Turizmden kent düzenine, yaşam kalitesinden Marmaris'in geleceğine kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ünlü, "Marmaris'i daha güçlü bir geleceğe taşıyacak en önemli unsurun birlikte düşünmek ve birlikte hareket etmek olduğuna inanıyoruz. Toplantımıza katılarak görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm dernek temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA