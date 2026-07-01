Marmaris'te Ücretli ve Ücretsiz Halk Plajları Arasındaki Yoğunluk Dikkati Çekti

(MUĞLA)- Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde aynı sahilde hizmet veren iki halk plajında ortaya çıkan yoğunluk farkı dikkat çekti. Ücret tarifesi uygulanan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajında boş şezlonglar göze çarparken, yalnızca 20 metre uzaklıktaki Marmaris Belediyesi'nin ücretsiz halk plajında gün boyu yoğunluk yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iştiraki TURAŞ tarafından işletilen "5 Yıldızlı Halk Plajı" ile Marmaris Belediyesi'nin "İçmeler Altın Sahil Halk Plajı" arasındaki doluluk farkı dikkati çekti.

TURAŞ tarafından hizmete açılan halk plajı, ilk açıldığı dönemde ücretsiz hizmet vereceği duyurularak vatandaşların kullanımına sunulmuş ve ilk sezon bu uygulamayla hizmet vermişti. Düzenli yapısı, aile odaklı konsepti ve "5 Yıldızlı Halk Plajı" sloganıyla kısa sürede yoğun ilgi gören tesis, daha sonraki süreçte ücretli sisteme geçti. Ancak 2026 yaz sezonunda ortaya çıkan görüntü, önceki yıllardan farklı bir tabloyu gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iştiraki TURAŞ tarafından işletilen halk plajında bu sezon şezlong ücreti 200 TL, localar ise bin 500 TL olarak uygulanıyor.

Marmaris Belediyesi'nin İçmeler Altın Sahil Halk Plajı'nda ise şezlong, şemsiye, duş ve soyunma kabinleri vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Marmaris Belediyesi'nin bu yıl işlettiği halk plajlarında ücretsiz hizmet uygulamasına geçmesi, özellikle yerli turistler ve günübirlik tatilciler tarafından ilgi görüyor.

Bölgedeki turizmciler ve vatandaşlar, iki halk plajı arasındaki yoğunluk farkının tek bir nedene bağlanamayacağını ifade ediyor. Bölgede dile getirilen değerlendirmelere göre plajın ilk açıldığı dönemde ücretsiz hizmet vermesi, daha sonra ise ücretli sisteme geçmesi tatilci tercihlerini etkileyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan, İçmeler sahilindeki özel işletmelerin son yıllarda hizmet kalitesini artırması ve farklı konseptler sunması da rekabeti artıran faktörler arasında değerlendiriliyor.