Marmaris'te Ücretsiz Halk Plajında Bırakılan Atıklar Tepkiye Neden Oldu - Son Dakika
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Marmaris'te Ücretsiz Halk Plajında Bırakılan Atıklar Tepkiye Neden Oldu

10.06.2026 16:17  Güncelleme: 17:01
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Marmaris Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren halk plajında, kullanıcıların bıraktığı atıklar çevre kirliliğine yol açtı. Devrilen şezlonglar ve gelişigüzel atılan şişe, plastik atıklar vatandaşlar tarafından görüntülenirken, durum ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren halk plajında kullanıcıların ardında bıraktığı atıkların neden olduğu çevre kirliliği tepki çekti.

Marmaris Uzunyalı'da, belediye tarafından yaklaşık bin 300 metrekarelik alanda dört mevsim hizmet verilen Halk Plaj Kafe'deki çevre kirliliği ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yaz sezonunda ücretsiz şezlong ve şemsiye imkanıyla hem turistlerin hem de yerel halkın yoğun ilgisini çeken, tesiste kullanıcıların bıraktığı atıkların neden olduğu çevre kirliliği vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, şezlongların devrildiği, çevreye çok sayıda şişe, plastik atık ve gıda ambalajının gelişigüzel atıldığı yer aldı.

Ücretsiz hizmet sunan plajın, özensiz kullanımı ilçe sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Ücretsiz Halk Plajında Bırakılan Atıklar Tepkiye Neden Oldu - Son Dakika

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