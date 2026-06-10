Marmaris'te Ücretsiz Halk Plajında Bırakılan Atıklar Tepkiye Neden Oldu

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren halk plajında kullanıcıların ardında bıraktığı atıkların neden olduğu çevre kirliliği tepki çekti.

Marmaris Uzunyalı'da, belediye tarafından yaklaşık bin 300 metrekarelik alanda dört mevsim hizmet verilen Halk Plaj Kafe'deki çevre kirliliği ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yaz sezonunda ücretsiz şezlong ve şemsiye imkanıyla hem turistlerin hem de yerel halkın yoğun ilgisini çeken, tesiste kullanıcıların bıraktığı atıkların neden olduğu çevre kirliliği vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, şezlongların devrildiği, çevreye çok sayıda şişe, plastik atık ve gıda ambalajının gelişigüzel atıldığı yer aldı.

Ücretsiz hizmet sunan plajın, özensiz kullanımı ilçe sakinlerinin tepkisine yol açtı.