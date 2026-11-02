Marmaris\'te uluslararası gençler Kaymakam Kaya ile çevre politikalarını görüştü

Uluslararası gençlik projesi kapsamında Marmaris'e gelen gençler, Kaymakam Nurullah Kaya'yı ziyaret etti. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve gençlerin çevre politikalarına katılımı ele alındı.

Erasmus+ KA154-YOU Gençlik Katılımı Faaliyetleri Programı kapsamında yürütülen "From Bonn to Action: Youth Shaping Climate Participation" projesinin uluslararası katılımcıları, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya geldi. Ziyarette Kaya, gençlere kamu yönetiminin işleyişi ile mülki idare amirliğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Muğla ve Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının önemine de değindi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından 2026'nın Gençlik Yılı ilan edilmesi kapsamında, gençlerin ulusal ve uluslararası projelerde yer almasının önemi vurgulandı. Farklı kültürlerle etkileşim kurmanın ve bölgenin tanıtımına katkı sunmanın yanı sıra bu projelerin gençlerin karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmesi üzerinde duruldu.

Görüşmenin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve yerel çevre politikalarının geliştirilmesi de yer aldı.

Gençlerin çevre politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmasının önemi vurgulanırken yerel yönetimlerle kurulabilecek diyalog ve iş birliği imkanları değerlendirildi. Uluslararası projelerin, farklı ülkelerdeki uygulamaları tanıma, deneyim paylaşma ve fikirleri somut çalışmalara dönüştürme açısından sunduğu katkılar görüşüldü.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.