Marmaris\'te Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri Düzenleniyor

Marmaris Belediyesi üniversite sınavına girecek öğrenciler için bölüm tanıtım günleri düzenliyor.

Marmaris Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri 14 Mart Cuma günü yapılacak. Uzmanlar tarafından detaylı bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin bölümlerle ilgili merak ettiği soruların yanıtlanacağı etkinlikte doğru tercih konusunda öğrencilere ve ailelerine yardımcı olunacak. Gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Onları hayatlarıyla ilgili karar verecekleri bu önemli zamanlarında yalnız bırakmak istemedik. Bölümler, meslekler ve şehirlerle ilgili akıllarına takılan soruları uzmanlara sorarak gelecekleriyle ilgili daha doğru karar almalarına yardımcı olmak istiyoruz. Etkinliğe tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi. - MUĞLA