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Marmaris'te üniversitelilere beş yıldızlı, havuzlu KYK yurdu

MUĞLA - Yaz-kış turizm yoğunluğunun yaşandığı ve ev kiralarının sürekli yükseldiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıllardır üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri olan yurt sorunu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çözüldü. Marmaris İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir oteli satın alan bakanlık oteli KYK yurdu yaparak öğrencilerin sorununu çözdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu ve Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda 2 bin100 öğrenci eğitim görüyor. Ev kiralarının çok yüksek olduğu Marmaris'te il ve ilçe dışından gelen öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı İçmeler Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir oteli satın alarak Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu yaptı. Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün tüm aşamalarını yakından takip ettiği KYK yurdu, 1 Eylül itibari ile turizm oteli olmaktan çıkıp 15 Eylülden itibaren öğrencilerin kalacağı yurt olacak.

MSKÜ Marmaris Turizm MYO yaklaşık 1 km uzaklıkta, MSKÜ Marmaris Sağlık Hizmetleri MYO yaklaşık 9 km uzaklıkta olan, 5.111,53 m2 alan içerisinde, etrafında ağaçların olduğu, 2 Blok, 2 ayrı girişi, 155 odası, kapalı ve açık alan yemekhanesi olan, Kamera Sistemli, yangın alarm sistemli, yangın merdiveni, otopark alanı olan, İçmeler KYK yurdunun bir bloğunda 200 kız öğrenci, diğer bloğunda 200 erkek öğrenci konaklayacak.

"Öğrencilerimizin okurken keyif alacağı bir yuva oluşturuldu"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "İlçemizde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin iki meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu okullarımızda 2005 yılından itibaren de öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Uzun yıllardır ilçemizin en büyük sorunu, gelen öğrencilerimizi misafir etme ve konaklama konusunda yaşadığımız sıkıntılarda bu konuda duyarlılık gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüz bu konuda ciddi bir irade gösterip, ilçemizde faaliyette olan bir oteli satın aldılar ve 1 Eylül itibarıyla kullanıma açılıyor. 15 Eylül itibarıyla de 8 bin metrekareden oluşan bir arsa üzerine 4 bin 200 metrekare kapalı alan, 155 odası, havuzları, sosyal donatıları, açık ve kapalı restoranlarıyla beraber öğrencilerimizi ağırlamaya başlıyor. Bu konuda duyarlılık gösteren Sayın Bakanlarıımıza, teşkilatlarımıza, Muğla Valiliğimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, öğrencilerimizi en iyi şekilde ev sahipliği yapacağımız bir sezon başlıyor" dedi.

"Önceliğimiz eğitim sürecinde gençlerimizi ağırlayabilmek"

Marmaris'te bulunan Meslek Yüksek okullarının dönem sonu kapanması ve öğrencilerin evlerine dönmesinin ardından KYK yurdu ile ilgili projelerin devam edeceğini belirten Kaymakam Kaya, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaz ve kış sezonları için sürekli bir faaliyetleri var. Sürekli hedefleri var bu konuda. Yaz aylarında da hem üniversite gençliğimizin tatil ihtiyacı için ağırlama programlarımız var. Hem gençlik merkezlerimizin faaliyetleri var, hem de emeklilerimizi biliyorsunuz artık yurtlarımızda ağırlıyoruz, onları misafir ediyoruz. Dolayısıyla gençlerimize yönelik birçok faaliyetimiz, yaşlılarımıza yönelik faaliyetlerimizde, bu tesislerimizde biz devam ettireceğiz. Ayrıca bakanlığımızın da hizmet içi eğitimleri için de uygun ideal bir yerimiz olmuş oldu. Ama asıl önceliğimiz gençlerimizi eğitim süreci içerisinde en iyi şekilde ağırlayabilmek" diyerek öğrenci yurdu ile ilgili gelişmelerin devam edeceğini belirtti.