 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris'te Yağmur Sonrası Güneşli Havada Keyif - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te Yağmur Sonrası Güneşli Havada Keyif

Muğla'nın gözde turizm kenti Marmaris'te günlerdir yağan yağmurun ardından güneşli havanın keyfini süren vatandaşlar sahillere ve deniz kenarlarındaki kafeler ve parklarda vakit geçirdi.

Marmaris\'te Yağmur Sonrası Güneşli Havada Keyif
17.12.2023 - 18:50,  Güncelleme: 18:51
Abone Ol

Muğla'nın gözde turizm kenti Marmaris'te günlerdir yağan yağmurun ardından güneşli havanın keyfini süren vatandaşlar sahillere ve deniz kenarlarındaki kafeler ve parklarda vakit geçirdi.

Marmaris, yağışların ardından güne güneşle buluşarak başladı. Ülkenin bir kısmında etkili olan soğuk hava şartları devam ederken, Marmarisliler adeta bahar havasının keyfini sürdü. Sokaklarda dolaşan insanlar, güneşin sıcak ışıklarının keyfini çıkarırken, parklar ve sahil bölgeleri halkın akınına uğradı. Birçok kişi, güzel havayı piknik ve deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da kafelerde oturarak değerlendirdi.

Günlerdir süren yağmurlu havanın ardından güneşi görünce sahile ve çarşıya gezmeye geldiklerini belirten Sebahat Uysal, "Hava çok güzel. Biz de bu fırsatı değerlendirelim istedik. Bu mevsimde yağmurlar normal ama hafta sonu güneşli olunca da bizim için bir alternatif oldu" dedi.

Marmaris için Meteoroloji uzmanları, Marmaris ve çevresinin önümüzdeki günlerde de benzer güzel hava şartlarının devam edeceğini öngörüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Marmaris, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Yağmur Sonrası Güneşli Havada Keyif - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 18:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yağmur Sonrası Güneşli Havada Keyif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement